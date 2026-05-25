Предсказан срок ослабления санкций против России

Западные страны могут начать смягчать санкции против России уже в текущем году. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости.

© Lenta.ru

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — пояснил он.

Шохин подчеркнул, что необходимо завершить не только нынешнюю фазу конфликта, но и не допустить его возобновления через несколько лет. Также, по его словам, важно избежать перманентного состояния напряженности, разработав аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ.