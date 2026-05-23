Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя пригласил украинского коллегу Андрея Мельника посетить Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, так Мельник сможет лично убедиться в реальном состоянии российской экономики и перестанет распространять пропагандистские мифы о ее «загибании».

«Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», — заявил Небензя.

Представители ЕС в ООН не считают жителей России людьми, заявил Небензя

Ранее Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат также выразил признательность Вашингтону за поддержку инициативы о временном прекращении огня 8-9 мая.