СМИ: санкции Запада привели Россию «в объятия Китая»

Западная санкционная политика привела Россию «в объятия Китая», сообщает Die Berliner Zeitung (BZ).

Издание пишет, что переориентация Москвы на Пекин завершилась, что разрушило в том числе и европейскую бизнес-модель. Конкурентоспособность промышленности ЕС десятилетия основывалась на дешевом импорте энергоносителей. По мнению автора статьи Томаса Фасбендера, вступление РФ в неравноправное партнерство с Китаем свидетельствует о потере могущества всей Европы.

«На пике европейско-российских экономических отношений в 2013 году... объем внешней торговли ЕС с Россией составлял почти $400 млрд. С тех пор ситуация ухудшилась; к 2025 году он сократился всего до $64 млрд», — отметил журналист.

Он добавил, что в 2013 году торговля России и Китаем составляла около $108 млрд, а в 2024-м выросла на 170% и достигла $245 млрд.

«Отрезанная от западной финансовой системы и западных технологий, страна (РФ. — «Газета.Ru) обратилась к восточному соседу. Китай, в свою очередь, нашел альтернативу своим традиционным рынкам», — говорится в статье.

Фасбендер уточняет, что сотрудничество стран в первую очередь касается сферы энергетики. Хотя Китай превосходит Россию в экономическом отношении, у РФ как надежного поставщика энергоресурсов есть «важные рычаги воздействия».

19–20 мая президент Владимир Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На российско-китайских встречах подписали более 40 документов о сотрудничестве между странами. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку.

