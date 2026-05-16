Бывший канцлер Германии Олаф Шольц призвал не дать России победить в конфликте на Украине. Его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

Экс-канцлер ФРГ заявил, что президент России Владимир Путин «не должен» победить на Украине и достичь поставленных целей. Шольц также утверждает, что Москва не якобы не сможет выиграть в конфликте. По его словам, это «правда о том, что мы имеем возможность наблюдать».

Кроме того, политик высказался о роли НАТО в Европе.

«НАТО было основано — как однажды сказал известный американский военный офицер — для того, чтобы сдерживать россиян, удерживать Соединенные Штаты внутри [Европы] и сдерживать немцев. В этом есть смысл», — сказал Шольц.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

