Названа дата визита Путина в Китай
Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).
По словам собеседников издания, парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзинпином не ожидается.
SCMP отмечает, что это первый раз в истории, когда Китай за один месяц примет лидеров двух держав, Путина и его американского коллегу Дональда Трампа, вне многостороннего формата.