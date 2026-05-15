Названа дата визита Путина в Китай

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).

По словам собеседников издания, парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзинпином не ожидается.

SCMP отмечает, что это первый раз в истории, когда Китай за один месяц примет лидеров двух держав, Путина и его американского коллегу Дональда Трампа, вне многостороннего формата.