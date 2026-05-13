СМИ сообщили о будущем возможном месте работы экс-губернатора Богомаза

Ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз может стать депутатом Госдумы РФ. Об этом, ссылаясь на источники в регионе и партии «Единая Россия», сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации собеседника издания Богомаз может занять место экс- депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова, который недавно покинул Госдуму в связи с переходом на другую работу.

В статье отмечается, что на прошлых выборах губернатор Богомаз возглавлял региональную группу партийного списка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям, но после выборов отказался от депутатского мандата. В соответствии с законом, он имеет право получить его со второй попытки. Осенью экс-губернатор планирует избраться в следующий созыв Госдумы по партийному списку единороссов.

«Коммерсантъ» напоминает, что в 2012-2014 годах Богомаз уже был депутатом, также заняв в парламенте вакантное место.

13 мая стало известно, что Александр Богомаз подал по собственному желанию в отставку с поста главы Брянской области.