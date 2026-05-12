Приглашение Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества, прошедший в Ереване, является недружественным актом со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

© Московский Комсомолец

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Совершенно очевидно: дружественным шагом по отношению к нашей стране, российским гражданам, да и армянскому народу этот поступок со стороны Никола Воваевича назвать нельзя», — подчеркнул спикер Госдумы.

Мероприятие состоялось в армянской столице 4–5 мая, всего за несколько дней до празднования Дня Победы. Именно на этой площадке Зеленский выступил с резонансной угрозой, заявив о возможности применения украинских дронов против парада Победы в Москве 9 мая. В ответ на это Министерство обороны России предупредило, что любые попытки срыва праздничных мероприятий станут основанием для нанесения массированного удара по центру Киева. Впоследствии, благодаря посредничеству США, сторонам удалось достичь договоренности о временном прекращении огня, которое действовало с 9 по 11 мая.