В Совфеде рассказали, капитулирует ли Иран перед США

Ожидать капитуляции Ирана перед США неразумно, так как у Тегерана на руках есть «сильные политические карты». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, США будут добиваться «военного и экономического истощения Ирана», а Иран будет ставить на «политическое истощение» президента США Дональда Трампа. Этому давлению поспособствует рост цен на бензин в США, продолжающееся перекрытие Ормузского пролива, а также давление и критика внутри США, которое в итоге приведет к поражению республиканцев на ноябрьских выборах, считает он.

«У Ирана на руках — сильные политические карты, помноженные на контроль над проливом плюс 50-70 процентов еще сохранившегося ракетного потенциала. В такой ситуации ожидать капитуляции Ирана, чего с нетерпением ждут в Вашингтоне, как минимум, неразумно», — уверен Пушков.

11 мая портал Axios написал, что Трамп намерен отклонить последний проект соглашения о прекращении войны.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ответ Ирана на мирное предложение США включал в себя требования об остановке конфликта, прекращении блокады и пиратства, безопасном судоходстве в Ормузском проливе, разморозке иранских активов, а также о безопасности в регионе и в Ливане. Трамп назвал предложение Ирана «совершенно неприемлемым».