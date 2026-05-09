Путин выпил за День Победы фронтовые 100 грамм

Владимир Путин на приеме по случаю 81-ой годовщины окончания ВОВ изменил привычному шампанскому, которое он обычно пьет с гостями торжественных церемоний. За Победу президент поднял рюмку с «фронтовыми (или наркомовскими) 100 грамм», которые официально были введены в норму довольствия постановлением ГКО от 22 августа 1941 г.

Обращаясь к лидерам иностранных государств, собравшихся за круглым столом в Грановитой палате, Путин заявил, что хотя народ Советского союза внёс определяющий вклад в разгром фашизма, «мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции».

Президент предложил гостям тост «за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов».

Не все иностранные лидеры последовали его примеру: некоторые вместо водки, выбрали белое вино или шампанское.