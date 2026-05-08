Лукашенко пошутил про свой приезд в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с со своим российским коллегой Владимиром Путиным пошутил, что все равно приехал бы в Москву, даже если бы Путин был не рад.

Его слова приводит РИА Новости.

«Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый», — заявил белорусский лидер.

Ранее Путин провел в Кремле встречу с Лукашенко. Глава государства приветствовал белорусского коллегу в Представительском кабинете Кремля. Он заявил, что политикам «всегда есть, о чем поговорить».