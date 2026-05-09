Владимир Путин провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передает РИА Новости.

Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в числе других зарубежных гостей.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад приветствовать вас в Москве. Наши встречи вошли в добрую традицию, Вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве. А в июле прошлого года побывали в России с официальным визитом. Хотел бы еще раз поздравить Вас с переизбранием на пост президента", – заявил Путин.

Кроме того, президент РФ поблагодарил зарубежного гостя и его представительную делегацию за то, что они находятся с Россией в эти торжественные дни и вместе отмечают День Победы. Он отметил, что отношения РФ и Лаоса выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия.

В ходе встречи Путин обратил внимание на двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом. По словам президента, общие объемы "пока скромные", однако в целом динамика хорошая.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос активно ведут совместную работу на международной арене. По его словам, после того, как Лаос получил статус партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), открылись новые возможности для партнерства.

Сисулит, в свою очередь, поблагодарил Путина за теплый прием в Москве. Также он заявил, что лаосская сторона готова продолжать переговоры в целях расширения сотрудничества государств.

"Хотел бы поздравить вас с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы. Лаосская делегация внимательно слушала ваши речи на параде и сегодня на обеде", – поделился Сисулит.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

Например, в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях прибыл словацкий премьер Роберт Фицо. Он возложил к Могиле Неизвестного Солдата венок из алых гвоздик, который был украшен бело-сине-красными лентами. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля. Путин, в свою очередь, выразил Фицо благодарность за визит в Москву на День Победы несмотря на все сложности.

Кроме того, Москву в День Победы посетил король Малайзии султан Ибрагим. Он поблагодарил российского лидера за теплый прием, а также обратил внимание на щедрость и гостеприимство российской столицы.