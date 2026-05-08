В Кремле рассказали о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин проведет 8 мая ряд неформальных встреч, в их числе встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на вторую половину дня у Путина запланировано несколько непубличных встреч, а вечером состоится беседа с Лукашенко, которая продолжится в формате обеда.

Также вечером президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

До этого Песков также рассказал, что в День Победы Путин сделает важное заявление. Выступления российского лидера традиционно вызывают интерес за пределами страны мир, отметил представитель Кремля.

Путин обратился к иностранным лидерам

Восьмого мая Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.