Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

Ряд стран сделал из украинского лидера Владимира Зеленского инструмент агрессии в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он по сути дела уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве», — объяснил глава МИД России.

Лавров добавил, что Россия должна устранить любые угрозы своей национальной безопасности, исходящие с территории Украины.

Ранее в Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине. Сообщалось, что переговорщики США сконцентрированы на других международных вопросах, в частности на ситуации вокруг Ирана.