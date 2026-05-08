МИД России прокомментировал «заигрывания» Еревана с ЕС

МИД России высказался по поводу активизации контактов Армении с Евросоюзом. В комментарии «Известиям» во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Ереване охотно принимают содействие европейцев.

«Надеемся, что в армянском руководстве не забывают, что у Брюсселя все имеет свою цену. Опыт других стран показывает, что подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются, — например, подключением к антироссийской повестке Брюсселя», — отметили в дипведомстве.

В Москве призвали армянское руководство не подстраиваться под чужие геополитические игры и ставить во главу угла долгосрочные национальные интересы республики. Также в МИД выразили надежду, что Ереван не позволит представителям ЕС использовать заинтересованность в расширении внешнеэкономических контактов для нанесения ущерба сложившимся политическим, историческим, гуманитарным и экономическим связям.

В МИД РФ подчеркнули, что признают суверенное право Армении проводить саммит с ЕС, однако напомнили, что Евросоюз стремительно трансформируется в агрессивный, недоговороспособный и враждебный России военно-политический блок.

7 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна в дипведомство после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Ереване.