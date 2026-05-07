Ушаков рассказал о графике Путина 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет ряд важных встреч с главами государств и руководителями регионов, приглашенных на торжественные мероприятия в Москве. Об этому в четверг, 7 мая, сообщил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.

Дипломат уточнил, что в этот день состоятся переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Главы государства в рамках встречи обсудят всестороннее развитие двусторонних отношений. Кроме того, на переговорах будут присутствовать и представительные делегации с обеих сторон.

Кроме того, запланирована встреча с руководством Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Помощник президента подчеркнул, что представители Республики Сербской традиционно участвуют в торжествах, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Также на празднование приедет лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, который всегда приезжает в Москву по этому поводу. Затем уже переговоры с президентом Абхазии и с президентом Южной Осетии, — передает слова дипломата РИА Новости.

На официальном сайте Кремля был опубликован список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы.