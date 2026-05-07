$75.2288.06

Песков высказался об охране Путина

RT на русскомиещё 2

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об охране президента России Владимира Путина.

Песков высказался об охране Путина
© РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, для обеспечения безопасности Путина предпринимаются все необходимые меры.

«В отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры», — указал он.

В ночь на 26 апреля (по московскому времени) Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. Стрелявшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.