Песков высказался об охране Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об охране президента России Владимира Путина.

Как отметил представитель Кремля, для обеспечения безопасности Путина предпринимаются все необходимые меры.

«В отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры», — указал он.

В ночь на 26 апреля (по московскому времени) Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. Стрелявшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.