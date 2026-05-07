Пашинян отказался приезжать на Парад Победы в Москву

Армянский премьер-министр Никол Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина, что не сможет посетить парад в честь Дня Победы в Москве из-за предвыборной агитации в Армении. Об этом Пашинян рассказал во время брифинга, трансляцию вело ArmenPress.

Пашинян заявил, что не сможет приехать на празднования 9 Мая в Россию из-за начала избирательной кампании в Армении. По словам премьера, он сообщил об этом Путину во время своего визита в Москву 1 апреля.

Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет в Москве в субботу, 9 мая. Ранее сообщалось, что гостями парада в этом году станут лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

После апрельского визита в Россию Пашинян рассказал об «очень успешных» переговорах с Путиным. Премьер Армении заявил, что они достигли договоренностей «по всем направлениям повестки дня», начиная с культуры и заканчивая военно-техническим сотрудничеством.

Также на встрече обсуждался армянский законопроект, запускающий процесс вступления страны в ЕС. Пашинян сказал Путину, что Армения знает о несовместимости членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, пока есть возможность «совмещать эти повестки», Армения будет это делать.