Польша может быть либо вассалом Германии, либо партнером России. Два пути для восточноевропейского государства назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной RT.
По его мнению, если Германия перевооружится, то «полякам следует крепко задуматься над тем, против кого потом будет повернута немецкая военная машина». Политик подчеркнул, что между Польшей и ФРГ существует большая историческая ненависть.
Зампред Совбеза обратил внимание, что крупные военные учения НАТО Steadfast Dart 26, которые стартовали в январе и отрабатывают переброску войск на «восточном фланге», проходят без Польши. По его словам, ветер над Европой быстро меняется, однако Варшава не хочет это принимать.
Ранее политик вспомнил мем про бобра, комментируя возможные ядерные учения Польши и Франции, которых назвал «передовиками милитаристской русофобии». Он также подчеркнул, что «безумные европейские лидеры» всеми силами разгоняют тему войны с Россией, в то время как для США масштабный конфликт с Россией — последнее, что нужно.