Европейских участников НАТО назвали одержимыми идеей войны
Европейские участники Североатлантического альянса, проводя учения вблизи российских границ, готовят почву для войны, которой они одержимы.
Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, которого цитирует РИА Новости.
«Европейские члены НАТО одержимы идеей неизбежной войны в Европе и желанием продемонстрировать свою моральную и техническую готовность к ней», — написал российский постпред в X.
Указание на подготовку европейцев к началу боевых действий Ульянов связал с данными о стартовавших в Финляндии артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые проводятся в 70 километрах от границы с РФ.
Тем временем западные СМИ сообщают, что Германия начала готовиться к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете, о которой, призывая экономить и больше работать, регулярно заявляет канцлер Фридрих Мерц.