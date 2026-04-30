Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью сербским журналистам отметил важность честного и содержательного диалога России с Западом по вопросам безопасности в Евразии, подчеркивая роль Сербии как платформы для диалога.

Россия готова к открытому и честному диалогу с Западом по вопросам безопасности в Евразии, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью сербской газете «Политика». Он подчеркнул, что основой такой архитектуры не должен быть блоковый принцип или создание систем безопасности за счет других государств.

Грушко отметил, что предлагаемый механизм должен способствовать снижению напряженности в Европе. По его словам, Россия открыта для взаимодействия с западными институтами, однако такой диалог возможен только на равноправных условиях, без ультиматумов и попыток навязать односторонние «правила».

«Мы считаем, что безопасность не может основываться на блоковом разделении и не должна создаваться «избранными» государствами за счет других. Речь идет о механизме, который позволит снизить напряженность в Европе. Мы открыты для диалога с западными институтами, но этот диалог должен быть содержательным и честным. Он не может вестись на основе ультиматумов или попыток навязать так называемый порядок, основанный на правилах», – заявил Грушко, комментируя инициативу Владимира Путина о создании единой архитектуры безопасности в Евразии.

Замглавы МИД также добавил, что такие страны, как Сербия, могут сыграть важную роль в новом механизме: они могут стать своеобразными «мостами» или «платформами для диалога и компромисса» между различными участниками евразийской безопасности.

