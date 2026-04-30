Кремль раскрыл, когда объявят детали перемирия

Президент России Владимир Путин еще не утвердил точные временные рамки режима прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится — это будет решаться верховным главнокомандующим», — пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, информация о конкретных датах будет официально опубликована сразу после принятия соответствующего решения главой государства. Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что на текущий момент от украинской стороны не поступало официальной реакции на инициативу Москвы.

«Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер сообщил о готовности объявить перемирие на время праздничных мероприятий 9 мая. В ответ на это Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой американского лидера для выяснения подробностей предложения.