Медведев высказался о завершении СВО
Для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине России нужно немало сделать на фронте и в тылу. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что большинство россиян ожидают победы и завершения СВО. При этом он обратил внимание, что для достижение этих целей предстоит сделать многое.
По его словам, стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО.
«Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции», — обозначил зампред Совбеза.