Медведев высказался о завершении СВО

Для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине России нужно немало сделать на фронте и в тылу. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что большинство россиян ожидают победы и завершения СВО. При этом он обратил внимание, что для достижение этих целей предстоит сделать многое.

По его словам, стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО.