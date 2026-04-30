Лавров поблагодарил Казахстан

Россия благодарна Казахстану за взвешенную позицию в ситуации с украинским конфликтом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Астану, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы затрагивали ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы признательны казахстанским партнерам за понимание ситуации, взвешенный подход к оценке того, что там происходит. Знаем, что эти оценки, в том числе на уровне президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева], регулярно излагаются на различных международных мероприятиях», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трамп.м Как сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор состоялся по инициативе Москвы. Стороны обсудили украинский и иранский конфликты.

Ушаков добавил, что в ходе разговора российский лидер предложил объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Как подчеркнул представитель Кремля, Трамп поддержал это предложение.