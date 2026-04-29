Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа продолжалась свыше 1,5 часов, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, глава России решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим.

Стороны также обсудили ряд вопросов международной повестки, уточнил Ушаков.

В частности, Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, а также считает опасным вариант наземной операции США против Ирана.

Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США, пояснил глава России.

Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника; заметил, что Киев прибегает к террористическим методам.

Президент России отметил важность прекращения огня и риски дальнейшей эскалации.

Российский лидер сказал собеседнику, что цели СВО будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров.

По его словам, с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал.

Стороны высказали схожие оценки поведения украинского лидера, который ведёт линию на затягивание конфликта при поддержке европейцев.

Для урегулирования на Украине путем переговоров Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения, подчеркнул глава России.

Президент США, в свою очередь, выразил уверенность, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка.

Путин передал Мелании Трамп поздравления с прошедшим днём рождения, отметил её вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.

Разговор состоялся по российской инициативе и продолжался более полутора часов, в конце беседы стороны договорились продолжать контакты, резюмировал Ушаков.