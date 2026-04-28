Путин прокомментировал удар ВСУ по Туапсе

Атаки беспилотников по объектам на территории Туапсе могут привести к экологической катастрофе, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Туапсе в ночь на вторник, 28 апреля, в третий раз за две недели подвергся атаке беспилотников ВСУ. Упавшие на территорию НПЗ обломки БПЛА вызвали возгорание. В тушении огня на территории завода были задействованы 164 человека и 39 единиц техники.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — предупредил Путин.

Глава государства отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, а также рассказал о том, что люди справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.