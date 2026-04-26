В Кремле высказались об угрозе России для Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть главной угрозой для Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на репортера Павла Зарубина.

Официальный представитель Кремля прокомментировал утверждение ФРГ в своей военной стратегии России как главной угрозы.

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», — подчеркнул Песков.

В конце апреля Дмитрий Песков заявил, что обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России являются явным проявлением «русофобии и оголтелого милитаризма». Ранее Туск обвинил Россию в якобы выстраивании планов по нападению на страну, которая является участником НАТО.