Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном

Министр обороны России Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

По итогам встречи стороны достигли договоренности перевести военное сотрудничество на «устойчивую долгосрочную основу».

«Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», — сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам военнослужащих КНДР в Курской области.

В настоящее время в Пхеньяне находится российская делегация, которую возглавляют Белоусов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Накануне председатель Госдумы встретился с Ким Чен Ыном. Во время беседы депутат поблагодарил северокорейского лидера и народу КНДР за поддержку в освобождении Курской области, где корейские военнослужащие сражались вместе с российскими солдатами и офицерами. Он добавил, что стороны вместе чтят память воинов, отдавших жизнь за свободу Родины.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.