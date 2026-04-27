МИД России вызвал посла Германии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Да», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее информацию о вызове Ламбсдорфа в российский МИД уже распространили немецкие СМИ.

20 апреля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за «прямых угроз России в адрес целей в Германии».