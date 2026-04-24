Лавров оценил характер Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил характер президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Трамп не пытается отвлечь внимание общественности от своих жестких планов «риторическими изысканиями». Как заявил дипломат, это «упрощает ситуацию», поскольку сразу показывает «кто есть кто». При этом Лавров считает, что Трамп может быстро менять свои убеждения в зависимости от ситуации.

Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

«Логика американцев в отношениях с большинством государств (в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу), такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу. То есть я тебе ничего не обещаю, но ты мне должен дать то, что мне хочется, а не дашь — я тебя накажу. Это не баланс интересов, тем более это совсем не честный разговор», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Россия отстаивает справедливость и отказ от замены международного права на произвол США. По словам Лаврова, эта позиция находит поддержку у большинства партнеров на глобальном Юге и Востоке.

Ранее Лавров заявил, что Запад объявил России войну.