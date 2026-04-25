Володин прибыл в КНДР

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, передает ТАСС. У трапа самолета его встретил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон. В сообщении пресс-службы Госдумы подчеркивается, что визит проходит по поручению президента России Владимира Путина.

Володин 26 апреля примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

В рамках программы визита запланированы встречи с представителями парламента КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал планы по увековечиванию памяти героев КНДР. Президент России Владимир Путин отметил мужество северокорейских военных при освобождении приграничного региона.