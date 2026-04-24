Захарова задала вопрос Берлину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии испугались России. Об этом сообщает News.ru.

Таким образом Захарова прокомментировала вызов российского посла в Берлине в немецкий МИД. Это произошло после того, как Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских предприятий, в которых, по данным министерства, производят беспилотники для ВСУ. Позже замглавы Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев назвал эти предприятия «потенциальными целями для ударов».

По словам Захаровой, в этой публикации Минобороны России не опубликовало никакой особенной информации, а действия Берлина можно объяснить страхом перед Россией.

Захарова объяснила призывы Запада к миру на Украине

«Можно я задам Берлину вопрос? А чего вы так испугались? Мы просто сказали о том, чем вы занимаетесь, и назвали тех, кто этим занимается. <...> А как только называешь, кто конкретно является поставщиком оружия Зеленскому, это, видите, как-то им не нравится. Вызов нашего посла в МИД ФРГ свидетельствует о том, что в Берлине просто боятся», — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия жестко ответит на 20-й пакет санкций Евросоюза.