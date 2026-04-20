МИД РФ призвал Иран сохранять перемирие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи, призвал сохранять перемирие с США, сообщает российский МИД.

«С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров подтвердил иранскому коллеге готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. Он отметил, что стороны переговоров «настроены серьезно». Глава Америки добавил, что в делегацию входят также спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран примет участие в переговорах с США, несмотря на действия в Ормузе.