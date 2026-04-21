Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил иностранную делегацию на встрече со своим ливийским коллегой Тахером Бауром, пошутив про язык переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Встретившись с Бауром, Лавров начал беседу на английском, поблагодарив визави за приезд в Москву. Гость предложил вести переговоры на арабском и русском языках.

«А я думал, я по-русски говорил», — ответил глава российского МИД, вызвав смех ливийцев.

Ранее газета The Wall Street Journal выступила с мнением, что Штаты пытаются вытеснить Россию из Ливии. Осенью 2025 года заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях сил специальных операций на ливийской территории. По версии издания, учения дадут Ливии доступ к оборудованию США и их партнеров, что позволит ей перестать зависеть от России и Белоруссии.