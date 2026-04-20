Дональду Трампу не удалось заполучить контроль над Ормузским проливом ни путём выдвижения жёстких угроз в отношении Ирана, ни с помощью проведения переговоров.

Об этом заявил известный российский экономист, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, бессилие главы Белого дома в данном вопросе привело к тому, что все заинтересованные стороны, в частности, Китай, стали договариваться с действующими иранскими властями о проходе своих торговых судов напрямую, в обход Америки.

Данное обстоятельство, как полагает парламентарий, можно расценивать как акт унижения для всего высшего военно-политического руководства США в целом и для Трампа в частности. Ситуация с Ормузским проливом показала утрату могущества Штатов.

У этого будут серьёзные последствия, считает эксперт. Теперь многие страны могут начать выстраивать новые логистические маршруты для торговли своими товарами альтернативными способами, минуя мировую долларовую инфраструктуру.