Путин обсудил с Совбезом вопросы взаимодействия со странами СНГ

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопросы взаимодействия со странами СНГ.

Путин обсудил с Совбезом вопросы взаимодействия со странами СНГ
© РИА Новости
«Обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся на постоянной основе — это взаимодействие с нашими ближайшими соседями, со странами СНГ», — сказал Путин в начале совещания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подарил коллегам из стран СНГ документальный сборник о вкладе республик СССР в победу в Великой Отечественной войне.

В начале апреля глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл в Москве заседание совета министров обороны стран СНГ.