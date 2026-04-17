Депутат Госдумы Михаил Романов связал слова премьера Словакии Роберта Фицо о несокрушимости России с его стремлением защищать интересы Братиславы. Об этом сообщает Life.

Ранее Фицо заявил, что у ЕС есть стратегия, которая заключается в попытках «поставить Россию на колени». По его мнению, этот подход не работает.

«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой», - сказал премьер Словакии.

Романов подчеркнул, что Фицо прав, но призвал «не обольщаться» его заявлениями. По мнению депутата Госдумы, Фицо проводит национально ориентированную политику. Романов напомнил, что Словакия в итоге поддерживала все пакеты санкций ЕС.

Обрадовавшейся поражению Орбана Европе сообщили неприятный факт о Мадьяре

«То, что Фицо продолжает такую риторику, <...> говорит лишь о том, что он и дальше готов защищать интересы Словакии…», - подчеркнул Романов.

Он добавил, что речь идет не только о поставках нефти и газа, но также о расходах на украинский конфликт и о помощи украинским беженцам. Депутат заявил, что Фицо проводит прословацкую, а не пророссийскую политику.