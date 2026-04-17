Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

Европейские правые и националисты, которые еще недавно считали президента США Дональда Трампа своим идеологическим лидером и надеялись повторить его успех у себя в странах, теперь массово от него отворачиваются, отметил политолог Федор Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, в чем проявляется токсичность американского президента для Европы и как это может отразиться на НАТО.

По словам Лукьянова, речь идет о силах, которые ассоциировали с движением MAGA и считали себя европейским крылом национал-суверенистов и антиглобалистов — французское «Национальное объединение», немецкая «Альтернатива для Германии», британские реформисты и другие. На первом этапе президентства Трампа они рассчитывали использовать его импульс для себя, но сейчас его популярность внутри США сильно упала. Политолог указал, что активные соратники по движению отвернулись от него, считая, что он предал их идеалы.

«Кроме того, все попытки Трампа повлиять на выборы в Европе — в Германии, Румынии, Венгрии — не дали результата или дали обратный. Ни в одной стране люди не любят, когда кто-то со стороны пытается им диктовать. И третье обстоятельство: Трамп ведет себя с Европой чрезвычайно презрительно и унижает ее, и даже европейские правые не хотят солидаризироваться с тем, кто глубоко презирает Европу», — Федор Лукьянов, политолог.

Что касается НАТО, уточнил политолог, то здесь ситуация иная. Европейский истеблишмент, по его словам, наконец осознал, что заявления Трампа о ненужности НАТО и бесполезности Европы — это не пустые слова, а реальный сдвиг в политике Вашингтона. Причем сдвиг, который начался еще до Трампа и продолжится после него.

Те, кто долго закрывал на это глаза, теперь вынуждены думать, как обеспечивать свою безопасность без альянса. Часть европейцев по-прежнему надеется, что после ухода Трампа все вернется на круги своя, но большинство политиков и аналитиков уже поняли, что дело не в конкретном президенте, а в том, что международная обстановка изменилась окончательно, заявил Лукьянов.

«На первом этапе европейские партии полагали, что ассоциация с мощным и перспективным трамповским движением принесет им выгоду. Теперь они пришли к выводу, что выгоды нет, а скорее наоборот. Оппоненты внутри стран будут описывать их как «руку Трампа в Европе», поэтому их задача — доказывать обратное: «мы отдельные, мы самостоятельные и не одобряем то, что он делает», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что ближайшие европейские союзники Трампа начали отдаляться от него после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в республике.