Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег страны ЕС, производящие дроны для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

«Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры», — отметил депутат.

Он уточнил, что безответственная политика лидеров западноевропейских стран ставит под угрозу безопасность на всем европейском континенте.

Шеремет добавил, что к власти в Западной Европе приходят реваншистские силы, которые «издеваются над собственным населением, отправляя зарабатываемые ими деньги на раздувание новых и поддержание существующих конфликтов».

16 апреля зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что верховный главнокомандующий Вооруженными силами России и Генеральный штаб будут решать вопрос об ударах по местам производства дронов для ВСУ в Европе, список которых накануне опубликовало Минобороны РФ. Европе следует задуматься.

15 апреля Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для ВСУ. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для беспилотников создают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, добавили в ведомстве.