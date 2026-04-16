Алиев передал привет Матвиенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев передал привет главе Совета Федерации России Валентине Матвиенко через председателя азербайджанского парламента Сахибу Гафарову. Об этом сообщает в Telegram издание Caliber.

В ходе выступления, посвященного отношению двух стран, глава парламента Азербайджана передала передала Матвиенко приветствия Алиева.

«Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует», — заявила Гафарова.

Ранее Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL. Стороны также выразили уверенность в развитии двухсторонних связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.