После окончания Россией специальной военной операции (СВО) жители Европы осознают обман со стороны своих властей.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Для населения Европы станет понятно, что их обманом заставили идти на большие жертвы в экономическом плане. Это вызовет не просто вопросы к политическому руководству. Это может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте», — предупредил он.

Также Нарышкин указал, что в странах Балтии и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство. Он напомнил, что именно так события развивались накануне Второй мировой войны.

«Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — подчеркнул разведчик.

Ранее российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя также заявил, что европейские страны активно готовятся к войне с Россией.