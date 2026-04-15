Предсказано будущее Европы после окончания СВО

Lenta.ru

После окончания Россией специальной военной операции (СВО) жители Европы осознают обман со стороны своих властей.

Предсказано будущее Европы после окончания СВО
© Global Look Press

Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Для населения Европы станет понятно, что их обманом заставили идти на большие жертвы в экономическом плане. Это вызовет не просто вопросы к политическому руководству. Это может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте», — предупредил он.

Также Нарышкин указал, что в странах Балтии и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство. Он напомнил, что именно так события развивались накануне Второй мировой войны.

«Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — подчеркнул разведчик.

Ранее российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя также заявил, что европейские страны активно готовятся к войне с Россией.

«Это не что иное, как игра с огнем», — подчеркнул дипломат.