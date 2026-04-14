Госдума изменила график работы

До конца текущей сессии каждый месяц в Госдуме будут проходить две пленарные и две региональные недели.

Такое постановление было принято на пленарном заседании 14 апреля.

«В соответствии с решением Совета Государственной Думы, принятым 13 апреля, подготовлен проект постановления о внесении изменений в распорядок работы на весеннюю сессию 2026 года… В период проведения выборов депутатов Госдумы нового созыва предлагается добавить в мае, июне, июле еще по одной региональной неделе для работы депутатов с избирателями», — сказала на пленарном заседании заместитель председателя Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина.

Таким образом, до окончания текущей сессии работа депутатов в Госдуме и работа в регионах «будет чередоваться в формате неделя через неделю», добавила Раиса Кармазина.

Сессия продлится до 26 июля включительно.

Также депутаты приняли решение отметить заседание Госдумы, ранее запланированное на 16 апреля.