Путин посетит Китай

Российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с газетой «Ведомости».

По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах. «Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.