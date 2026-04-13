Объявленное Путиным перемирие завершилось

Перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент РФ Владимир Путин, завершилось. Об этом сообщает ТАСС.

Перемирие действовало с 16.00 0 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Ранее стало известно, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России. В Минобороны РФ подчеркнули, что, несмотря на это, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.