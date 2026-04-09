Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся праздником Пасхи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле уточнили, что перемирие объявляется с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Москва исходит из того, что украинская сторона последует примеру России, заметили в пресс-службе.

Главе Генштаба ВС РФ даны указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО на период перемирия.

Войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации ВСУ, а также любые агрессивные действия, уточнили в Кремле.

Ранее Владимир Зеленский предложил России прекратить на время удары по объектам энергетического комплекса.