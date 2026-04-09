Путин объявил пасхальное перемирие
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся праздником Пасхи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В Кремле уточнили, что перемирие объявляется с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.
Москва исходит из того, что украинская сторона последует примеру России, заметили в пресс-службе.
Главе Генштаба ВС РФ даны указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО на период перемирия.
Войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации ВСУ, а также любые агрессивные действия, уточнили в Кремле.
Ранее Владимир Зеленский предложил России прекратить на время удары по объектам энергетического комплекса.
«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — пояснил украинский лидер.