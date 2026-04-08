В России назвали победу Трампа в Иране липовой

Вот как прокомментировал в соцсетях сообщение о двухнедельном перемирии сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, вчера поздно вечером написавший пост о том, что Трамп отчаянно ищет выход из иранского тупика и не менее отчаянно ищет повод, чтобы объявить победу.

И сегодня становится известно, что Трамп объявляет о победе и о двухнедельном перемирии. Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных им целей, начиная с ключевой, не выполнена.

Режим сохранился, ракетный потенциал Ирана сохранен, обогащенный уран не изъят. Да, многие важные объекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны - от военного до ресурсного - Ираном сохранен. Победа липовая. Но необходимая Трампу, чтобы спасти лицо.