Россия выразила протест Британии

Россия выразила Великобритании протест из-за противоправной деятельности сотрудника посольства в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Д. Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения», — утверждается в публикации.