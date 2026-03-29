Ушаков: Россия доверяет на 100% только себе

Россия доверяет на 100% только себе, в общении с партнёрами руководствуется принципом «доверяй, но проверяй», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Могу сказать, кому мы на 100% доверяем — самим себе. Что касается других партнёров, то мы руководствуемся одной известной русской поговоркой... Доверяй, но проверяй. Вот так мы действуем», — резюмировал он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

