Против России ввели новые санкции

Против России ввели новые ограничительные меры. В этот раз инициатором снова стала Канада, подробности привела глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Анита Ананд, ее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Согласно ему, санкции введены против 100 судов так называемого теневого флота РФ. В МИД уточнили, что ограничения необходимы, чтобы бороться с обходом введенных ранее рестрикций.

С 2014 года канадские власти одобрили антироссийские санкции против 3,4 тысячи физлиц и юрлиц, а также 600 судов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал решение США о снятии санкций с российской нефти. Политик охарактеризовал этот шаг словами «это опасно».