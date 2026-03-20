В Госдуме высказались о Чаке Норрисе

Депутат Государственной думы России Амир Хамитов высказался о культовом американском актере Чаке Норрисе. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хамитова, Норрис был настоящим символом справедливости, а сыгранные им персонажи всегда защищали правду.

«Я вырос на его фильмах, для моего поколения он был символом силы, справедливости и внутреннего стержня. Его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели. Этот образ вышел за рамки кино», — сообщил депутат.

Также Амир отметил, что исполнитель главной роли в «Крутом Уокере» сумел стать частью мировой культуры, вплоть до народного фольклора в виде шуток и мемов.

В своем последнем посте в социальных сетях Чак Норрис заявил, что он не стареет. 10 марта звезде боевиков исполнилось 86 лет.