Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас следует изучить видео, опубликованное экономистом Джеффри Сакса, чтобы понять катастрофические ошибки в энергетической политике ЕС. Об этом заявил Кирилл Дмитриев — спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

В соцсети X Дмириев прокомментировал видеоролик, в котором экономист Джеффри Сакс объясняет евродепутату Фидиасу Панайоту ошибки энергетического курса ЕС.

«Этот короткий видеоролик не так увлекателен, как комиксы Marvel Каи, но это великолепный образовательный материал, который поможет Кае и Урсуле стать умнее, понять их ошибки в энергетической политике и узнать, что будет дальше», — написал Дмитриев.

В видео Сакс заявил, что Евросоюзу предстоит массовая деиндустриализация и саморазрушение из-за отказа от российского топлива. Поставки из США обходятся намного дороже, а цены постоянно растут из-за войны, начатой Израилем и США против Ирана.